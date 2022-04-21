الزراعة و(جايكا) توقعان مشروع بناء قدرات الخدمات البيطرية





رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الزراعة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، اليوم الخميس، اتفاقية تنفيذ مشروع "بناء قدرات الخدمات البيطرية"، والذي يعتبر الأول من نوعه بين الخدمات البيطرية و"جايكا".وقال وزير الزراعة رياض العطاري ،ان هذا المشروع يهدف إلى توفير دعم كبير للخدمات البيطرية "لوجستية وإدارية وفنية" وتطوير خدماتها على مدار الأربع سنوات المقبلة بتكلفة اجمالية بلغت 4 مليون دولار أمريكي، حيث سيساهم المشروع في زيادة انتاج الثروة الحيوانية، وتطوير قدرات العاملين في هذا القطاع .كما يهدف المشروع الى تعزيز نظام مكافحة الامراض الحيوانية من خلال : بناء إجراءات معيارية للاستجابة الموحدة لتفشي الامراض الوبائية،وانشاء نظام معلومات الإدارة "mis" للتحليل الوبائي والانذار المبكر وتشغيله،وتطوير منهج التعليم المستمر للأطباء البيطريين في المحافظات،وتدريب عدد من الأطباء البيطريين في المحافظات وانشاء قسم أمراض الانسجة في المختبر المركزي،وتطوير المختبر الفرعي في نابلس وزيادة عدد عناصر وأدوات الفحوصات المخبرية المتاحة في المختبرين المركزي والفرعي.بدوره أوضح نائب الممثل العام لمكتب "جايكا" في فلسطين كاميتسوتا هوشي أن هذا المشروع من المشاريع الريادية التكاملية لتطوير قطاع الخدمات البيطرية الفلسطينية مضيفا أن الوكالة اليابانية على استعداد دائم لرفع كفاءة القطاع الزراعي الفلسطيني ودعمه من خلال المشاريع التي تمولها.وحضر توقيع الاتفاقية وكيل مساعد الإدارة والتخطيط أ .أحمد زكارنة، مدير عام الخدمات البيطرية د. إبراهيم سلامة، مدير عام العلاقات الدولية والعامة والاعلام د. عز الدين أبو عرقوب، أ.نورس منصور منسقة برامج – جايكا.