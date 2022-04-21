حماس: الاحتلال يحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني بالأقصى.. هذه رسالتنا للمجتمع الدولي

رام الله - دنيا الوطنأكد زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ورد اعتداءاته بكل الوسائل المتاحة على المقدسات وخصوصا في المسجد الأقصى المبارك.وأشار جبارين في تصريحات له، مساء اليوم الخميس، أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، من خلال مواصلة اقتحام المسجد وتنفيذ اعتداءاته بكل ما أوتي من قوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وقال جبارين: "لا أهمية للقاء الوفد الأمريكي بقيادة السلطة في رام الله، لبحث تهدئة الأوضاع، والحل يكمن في وقف اعتداءات الاحتلال المتواصلة على أرضنا وقدسنا ومسجدنا".ودعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، المجمع الدولي للتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والانحياز للاحتلال الاسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني الضحية.وطالب جبارين، بإبعاد المتطرفين عن المسجد الأقصى، الذي يمثل أهمية دينية لملياري مسلم في العالم.