اعلام الاحتلال: إطلاق أعيرة نارية تجاه مجلس (أشكول) أصابت مركبة للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت بتخون سدي) الإسرائيلي، أنه تم اطلاق نار، مساء اليوم الخميس، استهدف المجلس الإقليمي (أشكول) في مستوطنة غلاف غزة.وأكد الموقع الإسرائيلي، أن الاعيرة النارية التي اطلقت، أصابت مركبة للمستوطنين دون أن يتم تسجيل إصابات في المكان.من جانبها، أفاد القناة 12 الإسرائيلية، أن إطلاق النار على إسرائل، مصدره الأراضي المصرية، منوهة في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد إصابات، حيث أن التقديرات تفيد أن الحدث ليس له علاقة بالتوتر مع قطاع غزة.وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت، فجر اليوم الخميس، موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ردا على اطلاق صاروخ اطلق من القطاع تجاه المستوطنات.