شؤون فلسطينية

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، الشيخ رائد صلاح، أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واقتحاماته لا تثبت له حقا في المسجد الأقصى.

 وقال الشيخ صلاح إن المسجد الأقصى محتل وفق القانون الدولي ووفق الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وشدد على أن الاحتلال الاسرائيلي هو المتسبب الوحيد في ما يجري من أحداث في المسجد.

وأضاف أن الأقصى يتعرض لمشهد عدواني خطير وهناك قابلية أن تستمر الاعتداءات عليه ما دام الاحتلال قائما.

 وشدد في المقابل على أن كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لا تزيدنا قناعة إلا أن الأقصى حق كامل لنا لا يقبل الشراكة ولا المساومة ولا التقسيم ولا المفاوضات.

وأضاف أن "كل إجراءات الاحتلال لا يمكن أن تثبت له حقا في الأقصى وسيبقى وجوده باطلا بلا سيادة ولا شرعية حتى قيام الساعة".

وتابع أنه لا يمكن أن ينجح الاحتلال في تطبيق فكرة التقسيم الزماني والمكاني "حتى قيام الساعة لأننا أصحاب الأقصى"، مطمئنا بأن كل شرائح الشعب الفلسطيني تدرك بأن واجب شد الرحال إلى المسجد والصلاة والاعتكاف فيه قرآني ودائم ولا يزول.

وأضاف صلاح، أننا نحمل في أعناقنا أمانة حب الأقصى واحتضانه والدفاع عنه ما دمنا أحياء، عادا أن الاعتداءات والاقتحامات التي تجري فيه بمثابة جرس إنذار للأمة لتصحو من سباتها.

أخبار ذات صلة

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل الاتفاق لحل قضايا المعلمين

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل الاتفاق لحل قضايا المعلمين

وفاة مسن بحادث سير قرب جسر وادي غزة

وفاة مسن بحادث سير قرب جسر وادي غزة

&#34;اتحاد المعلمين&#34; يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

"اتحاد المعلمين" يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي

(حماس): نرفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة في &#34;سبت النور&#34;

(حماس): نرفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة في "سبت النور"

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

(هآرتس): احتمالية انفجار الأوضاع في غزة ستبقى مرتفعة

(هآرتس): احتمالية انفجار الأوضاع في غزة ستبقى مرتفعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

&#34;اتحاد المعلمين&#34; يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

"اتحاد المعلمين" يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

أبو زهري يدعو لجنة الأثريين في &#34;الإيسيسكو&#34; لاجتماع طارئ لمناقشة هجمة الاحتلال على القدس

أبو زهري يدعو لجنة الأثريين في "الإيسيسكو" لاجتماع طارئ لمناقشة هجمة الاحتلال على القدس

إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

مستوطنون يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس

منوعات

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

عربي

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

الحوثيون يعلنون عن الإفراج عن سفينة وقود إسعافية كان يحتجزها التحالف العربي

الحوثيون يعلنون عن الإفراج عن سفينة وقود إسعافية كان يحتجزها التحالف العربي

مصر تكشف عن سلاحها لمواجهة أكبر أزمات البلاد

مصر تكشف عن سلاحها لمواجهة أكبر أزمات البلاد

وزير النفط الليبي يكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن إغلاق عدد من حقول النفط

وزير النفط الليبي يكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن إغلاق عدد من حقول النفط