شؤون فلسطينية

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل الاتفاق لحل قضايا المعلمين

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل الاتفاق لحل قضايا المعلمين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التربية والتعليم العالي: إنه سيتم منح جميع العاملين في الوزارة ومديرياتها ومدارسها علاوة بنسبة 15% تضاف على علاوة طبيعة العمل، ينفذ منها 10% منذ تاريخ 1/1/2023 وعلى التوالي 5%، تنفذ بتاريخ 1/1/2024 وتدفع عند استقرار الوضع المالي للحكومة وتوافر الأموال".

وأضافت الوزارة أنه "حرصاً على انتظام العملية التعليمية، وحق الطلبة المقدّس في تعليم نوعي ومناسب، وصوناً لكرامة معلماتنا ومعلمينا، وإنصافاً لهم، ورفعاً لمكانتهم؛ فإن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء، وبحضور مستشاره عصام القاسم، تم الاتفاق اليوم الخميس 21/4/2022 بين الوزارة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين"، على:

1.منح جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها ومدارسها علاوة بنسبة 15% تضاف على علاوة طبيعة العمل، ينفذ منها 10% منذ تاريخ 1/1/2023 وعلى التوالي 5%، تنفذ بتاريخ 1/1/2024 وتدفع عند استقرار الوضع المالي للحكومة وتوافر الأموال.

2.تحويل علاوات الاتحاد الممنوحة في اتفاق عام 2011، لكل من يتقاضاها حاليا ولمن يستحقها مستقبلا؛ بنسبة 15%، تضاف إلى طبيعة العمل.

3.تثبيت موظفي العقود، بتخصيص (705) إحداث وظيفي لوزارة التربية والتعليم، وتكليف وزارة التربية ووزارة المالية وديوان الموظفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

4.دفع كافة المستحقات المالية المتراكمة بمبلغ(47) مليون شيكل، على أربع دفعات، حيث تمّتحويل الدفعة الأولى وقيمتها 13 مليون شيكل؛ إلى وزارة التربية والتعليم، وهي قيد الصرف لمستحقيها.

5.الإسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2019، الخاص بدمج مكافآت المعلمين في مدارس القدس، كجزء من علاوة القدس وصرفها ضمن الراتب الشهري للمعلم.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على:1.انتظام العملية التعليمية، والتزام الطواقم المدرسية والطلبة بالدوام، إيذانا بطيّ هذه الصفحة، وما ترتب عليها من إجراءات.

2.وحدة أسرة التربية والتعليم، وبما يوفّر بيئة تعليمية معبرّة عن روح الأسرة الواحدة. اتخّاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عمّا فاتهم، وإنهاء العام الدراسي في موعده المحدد.

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