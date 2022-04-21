وفاة مسن بحادث سير قرب جسر وادي غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، عصر الخميس، عن وفاة مسن متأثرًا بجراحه جراء حادث سير قرب جسر وادي غزة.وأوضحت شرطة المرور أن المواطن عبد الله جذوع أحمد الكرد (60 عامًا) من سكان دير البلح، توفي عصر اليوم، بعدما أصيب بجروح خطيرة جراء دهسه من قبل مركبة تجارية قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين.وأشارت شرطة المرور إلى أن المسن الكرد توفي متأثرًا بجراحه في مستشفى شهداء الأقصى بعد نقله إليها بحالة خطيرة.ولفتت المرور إلى أنها أوقفت السائق (م، ب) 45 عاماً، وحجزت مركبته؛ ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.