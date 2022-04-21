شؤون فلسطينية

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
حث القيادي في حركة حماس باسم زعارير، اليوم الخميس، الجماهير الفلسطينية على المشاركة الحاشدة في إحياء سنة الاعتكاف وصلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ودعا زعارير أبناء شعبنا من أهالي القدس والداخل المحتل عام 1948ومن يستطيعون الوصول من الضفة، إلى ضرورة تلبية دعوات إحياء صلاة "الفجر العظيم" في الجمعة الثالثة من رمضان، والتي بعنوان "إنا باقون".

وقال "إن الدعوة للاعتكاف في المسجد الأقصى في العشر الاواخر من الشهر الفضيل والتواجد المستمر والرباط فيه لها من الأهمية الكثير، فنحن بذلك نشد الرحال اليه ونحيي سنة الاعتكاف، كما ندافع عنه أمام هجمة المستوطنين ومحاولاتهم للاقتحام المتكرر لساحاته وتقسيمه زمانيا ومكانيًا".

وأضاف أيضا أن المسجد الابراهيمي اليوم معاناته أشد، إذ نجح الاحتلال في تقسيمه وأباحه للمستوطنين عبر سنوات، حيث يقيمون فيه طقوسًا تشمل الرقص وشرب الخمور وحرمان المسلمين من دخوله.

ولفت زعارير إلى أنه ورغم ما يعانيه المسجد من ظلم الاحتلال ومستوطنيه، إلإ أن المحاولات من قبل أهالي مدينة الخليل للصلاة فيه خاصة في الفجر ما زالت متواصلة.

وأوضح أن أهل الخير في الخليل في الآونة الأخيرة شرعوا بحملات توزيع الهدايا والحلوى بعد صلاة الفجر، كما أقاموا حفلات أفراح لأبنائهم في ساحات الابراهيمي إصرارًا منهم على سلامية هذا المسجد وعلى حق المسلمين فيه دينيًا وتاريخيًا.

وشدد زعارير على أن شعبنا لديه تعلق كبير بالمسجدين الأقصى والإبراهيمي، ويتحدى كل محاولات الاحتلال لمنعه من الوصول إليهما.

وأضاف أن شعبنا بأطيافه المختلفة أصبح لديه قناعة بانعدام النصير العربي والإسلامي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، "وأن ما حك جلدك غير ظفرك فتولّ أنت جميع أمرك"، كما قال.

وأكد أهمية الدعوات المستمرة للتوافد لهذين المسجدين حتى يرى الاحتلال ومستوطنوه حب شعبنا لمقدساته واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس دفاعًا عنها.

وانطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

وفشلت أمس الأربعاء، مسيرة أعلام استيطانية في الوصول إلى الحي الإسلامي وباب العامود بمدينة القدس المحتلة، بفضل قوة الردع التي حققتها المقاومة الفلسطينية في معركة "سيف القدس"، إلى جانب احتشاد مئات الشبان المقدسيين لحماية الأقصى من المستوطنين.

وخوفاً من أي تصعيد كما جرى العام الماضي، دفعت قوات الاحتلال مساء أمس بالمئات من عناصرها لقطع الطريق على المسيرة ومنعها من الوصول الى باب العامود.

أخبار ذات صلة

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل الاتفاق لحل قضايا المعلمين

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل الاتفاق لحل قضايا المعلمين

وفاة مسن بحادث سير قرب جسر وادي غزة

وفاة مسن بحادث سير قرب جسر وادي غزة

&#34;اتحاد المعلمين&#34; يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

"اتحاد المعلمين" يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

(حماس): نرفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة في &#34;سبت النور&#34;

(حماس): نرفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة في "سبت النور"

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

(هآرتس): احتمالية انفجار الأوضاع في غزة ستبقى مرتفعة

(هآرتس): احتمالية انفجار الأوضاع في غزة ستبقى مرتفعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

&#34;اتحاد المعلمين&#34; يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

"اتحاد المعلمين" يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

أبو زهري يدعو لجنة الأثريين في &#34;الإيسيسكو&#34; لاجتماع طارئ لمناقشة هجمة الاحتلال على القدس

أبو زهري يدعو لجنة الأثريين في "الإيسيسكو" لاجتماع طارئ لمناقشة هجمة الاحتلال على القدس

إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

مستوطنون يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس

منوعات

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

عربي

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

الحوثيون يعلنون عن الإفراج عن سفينة وقود إسعافية كان يحتجزها التحالف العربي

الحوثيون يعلنون عن الإفراج عن سفينة وقود إسعافية كان يحتجزها التحالف العربي

مصر تكشف عن سلاحها لمواجهة أكبر أزمات البلاد

مصر تكشف عن سلاحها لمواجهة أكبر أزمات البلاد

وزير النفط الليبي يكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن إغلاق عدد من حقول النفط

وزير النفط الليبي يكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن إغلاق عدد من حقول النفط