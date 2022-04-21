شؤون فلسطينية

(حماس): نرفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة في "سبت النور"

(حماس): نرفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة في "سبت النور"
رام الله - دنيا الوطن
أعربت حركة حماس عن رفضها انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة وقراره السافر بتقييد حرية العبادة في "سبت النور".

وقالت في بيان، وصل "دنيا الوطن": إن قرار سلطات الاحتلال الصهيوني حرمان الآلاف من مسيحيي شعبنا الفلسطيني من الوصول إلى كنيسة القيامة والمشاركة في احتفال "سبت النور"، عبر تحديد عدد المشاركين بألف شخص فقط، يعد تجاوزاً خطيراً.

وأشارت إلى أنه يعتبر تعدياً سافراً على حرية الوصول إلى أماكن العبادة وممارسة الشعائر والاحتفال بالمناسبات الدينية، وهو ما يفضح شعارات صون حرية العبادة التي تتشدّق بها سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي.

وقالت: إننا في حركة إذ نرفض هذا القرار العدواني، فإننا نؤكّد أن هذه السياسة الإسرائيلية، بانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وممارسة الضغوط والتضييق والابتزازات على مكوّنات شعبنا الفلسطيني.

وتابعت الحركة "قوات الاحتلال لن تنجح في إخضاعه أو ثنيه عن كفاحه وإصراره على تحرير أرضه وتقرير مصيره".

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