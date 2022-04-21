"البرلمان العربي" يعقد اجتماعا السبت المقبل لبحث التطورات في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنيعقد البرلمان العربي اجتماعا له برئاسة عادل العسومي، وحضور أعضاء المكتب، في مقر الأمانة العامة للبرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة يوم السبت المقبل، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.وقال البرلمان في بيان له، اليوم، إنه سيناقش الجهود التي بذلها لحشد الدعم لنصرة القضية الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم، والعمل بشكل عاجل لوقف هذه الاعتداءات.وأكد أنه سيتم إطلاع الإعلاميين أيضا على الزيارات والمباحثات التي أجراها في عدد من دول العالم، دعما للقضايا العربية.