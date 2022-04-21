الاحتلال يفرج عن عدد من معتقلي الجمعة الماضية في "الأقصى"

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن معتقلي الجمعة الماضية في المسجد الأقصى، باستثناء خمسة منهم.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن جميع المعتقلين باستثناء خمسة، هم: عبد الله جبارين، ومحمد كتانة، ومهدي أبو الحسن، وباسل شيمي، ومحمد خمايسة.يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حوالي 470 شخصا من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك الجمعة الماضية، خلال اقتحامها المسجد والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.