قتلى وجرحى بانفجار في مدينة قندوز شمال أفغانستان



وقال مصدر طبي في مزار الشريف لوكالة سبوتنيك: "قُتل 40 شخصاً في انفجار مسجد بمدينة مزار شريف وإصابة نحو 100 آخرين"، مضيفاً أنّ جثث بعض القتلى "تشوهت بشدة لدرجة أن هوياتهم لم تُعرف".



إلا أن مستشفى أبو علي سينا بمدينة مزار شريف أعلنت رسمياً "مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً وأصيب 87 آخرون في الانفجار".



قال مسؤول في قطاع الصحة إنّ انفجاراً بمدينة قندوز في شمال أفغانستان أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وأشار إلى إنّ المستشفيات استقبلت ضحايا الانفجار، وأنّ الأعداد مرشحة للزيادة، لكنه لم يوضح مكان أو سبب الانفجار.



وفي وقت سابق اليوم، هز انفجار آخر مسجداً في مدينة مزار شريف بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. ولاحقاً تبنى تنظيم "داعش" الهجوم في مزار شريف.



كذلك هزّت ثلاثة انفجارات مدرسة ثانوية في غرب كابول، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.



ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد هدوء في أعمال العنف خلال أشهر الشتاء، وانسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.



وفي 6 نيسان/أبريل الجاري، وقع انفجار داخل مسجد "بولي خيشتي" في العاصمة الأفغانية، أثناء تأدية الصلاة، بسبب إلقاء "قنبلة يدوية" على المصلين، ما أدى إلى سقوط 6 مصابين



رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مسجد في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان، اليوم الخميس، إلى 40 قتيلاً ونحو 100 مصاب.