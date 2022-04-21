مسؤول: المناطق المحررة من خاركيف بشرق أوكرانيا قد تشهد استفتاء

رام الله - دنيا الوطنصرحت الإدارة المدنية المؤقتة للأراضي المحررة في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا، بأن استفتاء حول المستقبل السياسي للمنطقة قد يجري فيها بعد استقرار الأوضاع.وقال رئيس الإدارة المدنية المؤقتة فيتالي غانتشيف لوكالة "نوفوستي": "كما تدركون فإنه في مجتمع ديمقراطي يعود (الحق في اتخاذ) القرار إلى السكان قبل غيرهم، لذلك أعتقد، أنه عندما يتم تحرير المنطقة بأكملها واجتثاث النازية منها، سيتخذ عندها على الأرجح قرار بشأن إجراء استطلاع أو استفتاء بين السكان".ولفت غانتشيف إلى أن هناك مصطلحا - "أوكرانيا الجديدة" - قد ترسخ في أذهان السكان المحليين، وأوضح قائلا: "هذا ليس مصطلحا سياسيا. الآن يوجد بين الناس مفهوم "تلك أوكرانيا" للإشارة إلى الكيان الذي كان قائما قبل العملية العسكرية، والذي تميز بالصبغة النازية، حيث قام القوميون الذين نشروا فكرتهم في جميع أنحاء أوكرانيا، بالاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب بمساعدة الرعاة الغربيين".وتابع: "أما الكلام الذي يتداول على ألسنة السكان، فيشير إلى رغبتهم بالعيش في أوكرانيا مختلفة خالية من المظاهر التي شاهدوها فيها على مدى السنوات الثماني الماضية".