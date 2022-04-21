شؤون فلسطينية

مستوطنون يشنون اعتداءات على المواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون يشنون اعتداءات على المواطنين في رام الله ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
شن مستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، اعتداءات جديدة بحق الفلسطينيين في مدينتي رام الله ونابلس، فيما اعتقل الاحتلال طفلا من المسجد الأقصى.

واعتدت مجموعة من المستوطنين على الفلسطينيين في بلدة سنجل بمدينة رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة نبع قريوت جنوب مدينة نابلس.

جاء ذلك بعد ساعات من إغلاق مجموعة من المستوطنين، الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، وتنفيذ أعمال عربدة واستفزاز، ومنع الفلسطينيين من التنقل قرب مفرق بلدة "جيت".

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل دجانة عجون، أثناء خروجه من المسجد الأقصى قرب باب المجلس.

واعتدى جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، على المرابطين في المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحام المستوطنين لباحات المسجد وتنظيمهم جولات استفزازية في آخر أيام ما يعرف "عيد الفصح".

وتصدى المعتكفون بالمسجد الأقصى خلال الأيام الماضية لاقتحامات المستوطنين، وسط دعوات لاستمرار الرباط في الأقصى طيلة شهر رمضان  المبارك.

وتزايدت اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة، وسط دعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والأحزاب اليمينية المتطرفة.

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