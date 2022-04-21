دولي

وزير الخارجية التركي يزور إسرائيل الشهر المقبل

وزير الخارجية التركي يزور إسرائيل الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو، أنه سيقوم بزيارة إسرائيل الشهر المقبل، لمناقشة المخاوف من التصعيد بين الإسرائيلي بغزة، وتأتي الزيارة أيضًا وسط جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين.

 وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن "تركيا ستحافظ على علاقاتها مع إسرائيل على الرغم من الأحداث في المسجد الأقصى لأن العلاقات القوية مع إسرائيل أساسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين".  وأضاف أردوغان، "إسرائيل لاعب مهم في المنطقة لا يمكن تجاهله". 

 جاءت هذه التصريحات غداة مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، الثلاثاء، حذر فيها من "التهديدات" التي تسيء إلى "مكانة المسجد الأقصى" في القدس. 

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