حماس: معركتنا مع الاحتلال ما زالت مفتوحة

مع الاحتلال ما زالت مفتوحة.





وقالت حماس في تصريح صحفي لها: نجدد دعوة شعبنا في القدس وفي عموم أراضينا الفلسطينية المحتلة للاحتشاد والمشاركة في حملة (الفجر العظيم) في المسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي هذه الجمعة، الموافق 21 رمضان.





وأضافت: نؤكد للعدو الصهيوني أننا متجذّرون في هذه الأرض مدافعون عن قدسنا وأقصانا حتى التحرير والعودة.



وحيت حماس صمود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، الذين تصدّوا لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وافتخار، مؤكّدين "للقاصي والداني أن للأقصى رجالا يحمونه، ويدافعون عن طُهْره، رغم بشاعة العدوان وإرهاب المحتلين".



وعبرت عن فخرها واعتزازهنا "بمقاومتنا الباسلة ووحدة شعبنا الثائر الذي أفشل مسيرة الأعلام"، وما زال يستنفر قواه في أماكن وجوده كافّة دفاعاً عن القدس والأقصى، وتعبيراً عن إيماننا الراسخ بحقنا في الحرية والاستقلال.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المعركة