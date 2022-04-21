الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع هنية التوترات حول الأقصى





وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام توترات، تزامنا مع انطلاق عيد الفصح اليهودي مطلع الأسبوع الجاري، إذ تواصل اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال، والتي عملت على تأمين وصولهم إلى الأقصى، بل وتفريغه من المصلين.





وتعاملت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، بوحشية كبيرة مع المصلين في باحات المسجد الأقصى، إذا أطلقت الأعيرة المطاطية وغاز الفلفل، واعتدت على النساء المرابطات في الأقصى، كما منعت وصول طواقم الهلال الأحمر إلى المصابين في باحات الأقصى.





وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت عدة غارات فجر اليوم، على مواقع مختلفة تابعة للمقاومة، في قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق صاروخ استهدف مستوطنات غلاف غزة، مساء أمس الأربعاء.

















رام الله - دنيا الوطنناقش وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مع رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، مستجدات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التركيز على التوترات حول المسجد الأقصى.