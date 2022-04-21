"الاقتصاد" تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم









رام الله - دنيا الوطندمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر المنصرم، (1.45) طن ذهب تقريبا، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.38مليون شيقل تقريباً.وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال شهر آذار ارتفاعاً بنسبة 161% مقارنة مع الشهر ذاته من العام المنصرم، كما سجلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 137% عن الشهر ذاته من العام السابق.وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آذار 2022 مبلغ 1947 دولار، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 13% في حين نفذت طواقم المديرية 21 جولات تفتيشية شملت 49 محلا.ووفق تقرير أحالت المديرية ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية نتيجة عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.يذكر ان مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال العام 2021 سجل ارتفاعًا بنسبة 146% مقارنة مع العام 2020، جراء دمغ مديرية المعادن الثمينة 12.2 طن من الذهب تقريبًا، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة).ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).