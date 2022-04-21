بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور





وتسألت البطريركية في رسالتها: إذا كان التذرع بالسلامة العامة سبب لتخفيض عدد المصلين داخل كنيسة القيامة، فلماذا هناك قيود على التواجد في ساحتها أو سطحها أو الأحياء المجاورة لها أو حتى مداخل البلدة القديمة وخاصة من ناحية باب جديد وباب الخليل، المدخلان الرئيسيان لكنيسة القيامة والحي المسيحي ؟.



وأوضحت البطريكية أنها ستمضي كالمعتاد في إجراءاتها الطبيعية المتعلقة بسبت النور، وأنها ستُصدر من الدعوات ما تراه مناسباً وبدون أي حدود، كما أكدت أن جميع الكهنة سيكونوا في موكب البطريرك ولن يحمل أحد منهم أي إشارة أو ترخيص، كما أكدت البطريركية على حق جميع المصلين بالوصول إلى كنيسة القيامة وخاصة المشاركين في الصلاة الصباحية في كنيسة مار يعقوب الملاصقة لكنيسة القيامة بدون أي عوائق.



وطالبت البطريركية في رسالتها الشرطة بعدم وضع حواجز في أزقة البلدة القديمة وشوارعها كونها تعيق وصول المصلين والكهنة من الأدير المختلفة إلى كنيسة القيامة، هذا وطالبت بعدم منع الناس من الدخول إلى مقر البطريركية بهدف الوصول إلى سطح كنيسة القيامة، الامر الذي ستعمل البطريركية على تسهيله، وطالبت أيضاً بتسهيل نقل النور المقدس إلى المطار بهدف نقله إلى جميع أنحاء العالم كما تجري العادة في هذا العيد الهام الذي يقع في صلب الإيمان المسيحي.



رام الله - دنيا الوطنأرسلت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية برسالة رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية يوم أمس، ترفض من خلالها أية قيود على أعداد المحتفلين بيوم سبت النور في داخل كنيسة القيامة، أو ساحتها أو محيطها، أو سطحها، أو المداخل المؤدية لها.ووقع الرسالة السكرتير العام للبطريركية، رئيس الاساقفة اريستارخوس، حيث فند فيها حجج الشرطة لوضع قيود على عدد المصلين وتحديدهم ب 1700 كما عرضت الشرطة ورفضت البطريركية هذا العرض على أسس مبدئية لا تقبل المساس بحق حرية العبادة.وذكرت الرسالة أن عدد المحتفلين في كنيسة القيامة سنوياً بيوم سبت النور يتراوح ما بين عشرة الاف وأحدى عشر ألف شخص، وهي السعة الطبيعية للكنيسة، وأنه لم يجري طوال السنوات العديدة الماضية أي حادثة مست بسلامة المصلين، فتحجج الشرطة بأنها تقييد عدد الحضور بسبب "السلامة العامة" يفتقد إلى أي سند منطقي.