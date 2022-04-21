شؤون فلسطينية

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور
بطريكية القدس
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية برسالة رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية يوم أمس، ترفض من خلالها أية قيود على أعداد المحتفلين بيوم سبت النور في داخل كنيسة القيامة، أو ساحتها أو محيطها، أو سطحها، أو المداخل المؤدية لها.

ووقع الرسالة السكرتير العام للبطريركية، رئيس الاساقفة اريستارخوس، حيث فند فيها حجج الشرطة لوضع قيود على عدد المصلين وتحديدهم ب 1700 كما عرضت الشرطة ورفضت البطريركية هذا العرض على أسس مبدئية لا تقبل المساس بحق حرية العبادة.

وذكرت الرسالة أن عدد المحتفلين في كنيسة القيامة سنوياً بيوم سبت النور يتراوح ما بين عشرة الاف وأحدى عشر ألف شخص، وهي السعة الطبيعية للكنيسة، وأنه لم يجري طوال السنوات العديدة الماضية أي حادثة مست بسلامة المصلين، فتحجج الشرطة بأنها تقييد عدد الحضور بسبب "السلامة العامة" يفتقد إلى أي سند منطقي.

وتسألت البطريركية في رسالتها: إذا كان التذرع بالسلامة العامة سبب لتخفيض عدد المصلين داخل كنيسة القيامة، فلماذا هناك قيود على التواجد في ساحتها أو سطحها أو الأحياء المجاورة لها أو حتى مداخل البلدة القديمة وخاصة من ناحية باب جديد وباب الخليل، المدخلان الرئيسيان لكنيسة القيامة والحي المسيحي ؟.

وأوضحت البطريكية أنها ستمضي كالمعتاد في إجراءاتها الطبيعية المتعلقة بسبت النور، وأنها ستُصدر من الدعوات ما تراه مناسباً وبدون أي حدود، كما أكدت أن جميع الكهنة سيكونوا في موكب البطريرك ولن يحمل أحد منهم أي إشارة أو ترخيص، كما أكدت البطريركية على حق جميع المصلين بالوصول إلى كنيسة القيامة وخاصة المشاركين في الصلاة الصباحية في كنيسة مار يعقوب الملاصقة لكنيسة القيامة بدون أي عوائق.

وطالبت البطريركية في رسالتها الشرطة بعدم وضع حواجز في أزقة البلدة القديمة وشوارعها كونها تعيق وصول المصلين والكهنة من الأدير المختلفة إلى كنيسة القيامة، هذا وطالبت بعدم منع الناس من الدخول إلى مقر البطريركية بهدف الوصول إلى سطح كنيسة القيامة، الامر الذي ستعمل البطريركية على تسهيله، وطالبت أيضاً بتسهيل نقل النور المقدس إلى المطار بهدف نقله إلى جميع أنحاء العالم كما تجري العادة في هذا العيد الهام الذي يقع في صلب الإيمان المسيحي.

أخبار ذات صلة

حماس: معركتنا مع الاحتلال ما زالت مفتوحة

حماس: معركتنا مع الاحتلال ما زالت مفتوحة

الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع هنية التوترات حول الأقصى

الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع هنية التوترات حول الأقصى

المالكي يشارك في اجتماع اللجنة العربية المعنية بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

المالكي يشارك في اجتماع اللجنة العربية المعنية بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

&#34;الاقتصاد&#34; تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

"الاقتصاد" تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

الحسيني يحذر من تبعات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للأقصى

الحسيني يحذر من تبعات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للأقصى

الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة المساس بالأماكن الدينية في القدس

الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة المساس بالأماكن الدينية في القدس

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية &#34;We World GVC&#34;

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية "We World GVC"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع هنية التوترات حول الأقصى

الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع هنية التوترات حول الأقصى

&#34;الاقتصاد&#34; تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

"الاقتصاد" تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية &#34;We World GVC&#34;

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية "We World GVC"

وزيرا الحكم المحلي والداخلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

وزيرا الحكم المحلي والداخلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

النائب قرعاوي: ما يجري في الأقصى سابقة خطيرة ويجب الدفاع عنه

النائب قرعاوي: ما يجري في الأقصى سابقة خطيرة ويجب الدفاع عنه

المتحدث بإسم جيش الاحتلال: سنتحقق من عدم اعتراض صاروخ سديروت الليلة

المتحدث بإسم جيش الاحتلال: سنتحقق من عدم اعتراض صاروخ سديروت الليلة

منوعات

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

عربي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

بدء اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس

بدء اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس