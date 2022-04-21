شؤون فلسطينية

الحسيني يحذر من تبعات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للأقصى

الحسيني يحذر من تبعات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للأقصى
الحسيني
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس دائرة القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني من تبعات وقف اقتحامات المستوطنين والمتطرفين وقوات الاحتلال للمسجد الاقصى ابتداء من يوم غد الجمعة مع انتهاء "عيد الفصح"، والدفع باتجاه تكريس التقسيم الزماني والمكاني.

وأكد أن تمادي سلطات الاحتلال في ممارساتها بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس، وسائر اراضي دولة فلسطين المحتلة، والاعتداء على المصلين وانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى أماكنهم المقدسة وأداء العبادة فيها، يشكل انتهاكا صارخا لحقوق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية.

ودعا رئيس دائرة القدس، العالمين الإسلامي والمسيحي للتحرك العاجل لإفشال تهويد المقدسات الإسلامية.

وندد الحسيني، بتقييد حرية وصول المسيحيين للمشاركة بسبت النور، موضحا أن سلطات الاحتلال تمضي بقوة في اجراءاتها التهويدية للمقدسات الدينية والالتفاف على الوضع التاريخي القائم منذ احتلال الرابع من حزيزان 1967، ومحو الصبغة الاسلامية المسيحية للمدينة المقدسة والتحكم بالوجود العربي فيها.

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