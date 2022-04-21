شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة المساس بالأماكن الدينية في القدس

الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة المساس بالأماكن الدينية في القدس
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة".

وأضاف أبو ردينة وفقًا لـ(وكالة الأنباء الفلسطينية وفا)، "إن هذا القرار يأتي استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها، ومتزامنة مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من قبل التطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع إن "هذا القرار يعتبر بمثابة تحدٍ سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها، الامر الذي يشكل استفزازا واستهتارا بكل القيم الإنسانية والدينية".

وأوضح أبو ردينة، أن "هذا التضييق على التواجد الإسلامي- المسيحي يعتبر بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني والقدس ومقدساتها، وهو بمثابة خرق آخر للستاتيسكو التاريخي القائم في المدينة المقدسة".

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على أن كل الإجراءات الإسرائيلية سواء في المسجد الأقصى المبارك او كنيسة القيامة أو غيرها من الأماكن الدينية المقدسة مرفوضة ومدانة وغير شرعية، وهي مخالفة للقانون الدولي الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال، إن "القيادة الفلسطينية تطالب الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الخروقات الإسرائيلية التي تمس بقدسية المكان وحرية العبادة".

أخبار ذات صلة

حماس: معركتنا مع الاحتلال ما زالت مفتوحة

حماس: معركتنا مع الاحتلال ما زالت مفتوحة

الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع هنية التوترات حول الأقصى

الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع هنية التوترات حول الأقصى

المالكي يشارك في اجتماع اللجنة العربية المعنية بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

المالكي يشارك في اجتماع اللجنة العربية المعنية بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

&#34;الاقتصاد&#34; تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

"الاقتصاد" تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور

الحسيني يحذر من تبعات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للأقصى

الحسيني يحذر من تبعات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للأقصى

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية &#34;We World GVC&#34;

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية "We World GVC"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع هنية التوترات حول الأقصى

الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع هنية التوترات حول الأقصى

&#34;الاقتصاد&#34; تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

"الاقتصاد" تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية &#34;We World GVC&#34;

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية "We World GVC"

وزيرا الحكم المحلي والداخلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

وزيرا الحكم المحلي والداخلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

النائب قرعاوي: ما يجري في الأقصى سابقة خطيرة ويجب الدفاع عنه

النائب قرعاوي: ما يجري في الأقصى سابقة خطيرة ويجب الدفاع عنه

المتحدث بإسم جيش الاحتلال: سنتحقق من عدم اعتراض صاروخ سديروت الليلة

المتحدث بإسم جيش الاحتلال: سنتحقق من عدم اعتراض صاروخ سديروت الليلة

منوعات

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

عربي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

بدء اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس

بدء اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس