وزيرا الحكم المحلي والداخلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، عددا من القضايا المشتركة التي تتعلق بقطاع الحكم المحلي.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة البيرة، اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب.وأكد الصالح أهمية التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين الوزارتين وذلك لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية وما تواجهه من تحديات خلال قيامها بأدوارها وواجباتها التي حددها لها قانون الهيئات المحلية، ودعم جهودها في الحفاظ على السلم الأهلي.وأشاد الصالح بالمؤسسة الأمنية الفلسطينية بمختلف أجهزتها، ودورها في تطبيق القانون والحفاظ على أمن المواطن وسلامته والحفاظ على حقوقه.بدوره، أشاد وزير الداخلية بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه الوزارة في تطوير وقيادة قطاع الحكم المحلي والنهوض بواقع الهيئات المحلية بشكل عام.وأكد اللواء هب الريح على جاهزية المؤسسة الأمنية للتعاون الكامل مع الوزارة والهيئات المحلية لتطبيق القوانين والأنظمة لتحقيق المصلحة العامة، وبما يضمن الحقوق لأصحابها.