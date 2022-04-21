غانتس من غلاف غزة: سياسة الرد الحاد على جميع "الأنشطة الإرهابية" ستستمر

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، عن إجراء مجموعة من المشاورات مع رؤساء مجالس غلاف غزة ورئيس بلدية سديروت ونائب وزير الدفاع ألون شوستر".وأشار غانتس إلى أنه "تم تعزيز القوات والجاهزية في المنطقة، وأن سياسة الرد الحاد على جميع الأنشطة "الإرهابية" ستستمر، وأن "إسرائيل" مستعدة لاتخاذ أي خطوة هامة للحفاظ على أمن مواطنيها، سواء في الهجوم أو الدفاع".وكان غانتس قد أعلن عن نيّته عقد جلسة مناقشة عاجلة مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة وذلك على خلفية الوضع الأمني المتوتر في الغلاف واستئناف إطلاق الصواريخ من غزة.وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخًا بإتجاه بلدة سديروت سقط على منزل، وخلف أضرار في المكان دون الإعلان عن وقوع إصابات.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه لعدد من المواقع التابعة للمقاومة، ردًا على اطلاق الصواريخ على بلدة سديروت.