شاهد.. تضرر منازل في عسقلان بفعل أعيرة نارية أطلقت من غزة





ورجحت مصادر فلسطينية أن تكون هذه الأعيرة جراء المضادات الارضية التي أطلقت فجر اليوم تجاه الطائرات الإسرائيلية التي أغارت على قطاع غزة.



ويشار إلى أن صافرات الإنذار دوت في غلاف غزة بسبب هذه الأعيرة التي اجتازت الحدود.











رام الله - دنيا الوطنذكرت مصادر عبرية ان منازل في مدينة عسقلان الساحلية تضررت بفعل اعيرة نارية اطلقت من غزة.وقال موقع "حدشوت بتاخون سدي": إن أعيرة نارية أطلقت خلال الليل من غزة أصابت منزلا في المجلس الإقليمي شاطئ عسقلان دون وقوع إصابات.وكانت شهدت الليلة الماضية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق الغلاف رداً على الإعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.