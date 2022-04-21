طالع: مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس



ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فوراً لوقف ممارسات إسرائيل في القدس والأماكن الدينية، مؤكدةً على دور الوصاية الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.



هذا وطالبت اللجنة الوزارية العربية، بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة، محذرةً من التبعات الكارثية لغياب الآفاق السياسية والضغوط الاقتصادية على الشعب الفلسطيني.



والجدير بالذكر أن، اللجنة الوزارية العربية تضم في عضويتها؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية.



كما وشارك في اجتماعها دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.



رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً في العاصمة الأردنية عمان.وأعربت اللجنة الوزارية العربية في ختام اجتماعها، عن دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن القدس والأقصى.