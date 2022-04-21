مصدر إيراني مطلع: المخازن والمنشآت العسكرية الإسرائيلية ستكون هدف لطهران في حال إعلان الحرب

المخازن والمنشآت العسكرية الإسرائيلية ستكون هدف لطهران في حال قررت إسرائيل إشعال الحرب معها.

وأوضح المصدر أن معظم الصورالتي التقطتها إيران أرضية وليس فضائية، وقامت بوضع إشارة حمراء على جدران مواقع الأسلحة الإسرائيلية.





وبين المصدر "للجزيرة" أن إسرائيل غيرت سابقا مواقع مخازنها الإستراتيجية والملف يتضمن مواقع المخازن الجديدة.





وكانت طهران أرسلت عبر الوسطاء للأمم المتحدة صوراً حول مواقع مخازن الأسلحة النووية الإسرائيلية.















