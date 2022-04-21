عاجل

  • حماس: نجدد دعوة شعبنا في القدس وأراضينا الفلسطينية المحتلة للاحتشاد والمشاركة في حملة (الفجر العظيم) في المسجد الاقصى

  • حماس: نؤكد للعدو الصهيوني أننا متجذّرون في هذه الأرض مدافعون عن قدسنا وأقصانا حتى التحرير والعودة

  • حركة حماس: المعركة مع الاحتلال ما زالت مفتوحة

  • منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك

دولي

مصدر إيراني مطلع: المخازن والمنشآت العسكرية الإسرائيلية ستكون هدف لطهران في حال إعلان الحرب

مصدر إيراني مطلع: المخازن والمنشآت العسكرية الإسرائيلية ستكون هدف لطهران في حال إعلان الحرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر إيراني مطلع "للجزيرة" أن المخازن والمنشآت العسكرية الإسرائيلية ستكون هدف لطهران في حال قررت إسرائيل إشعال الحرب معها.

وأوضح المصدر أن معظم الصورالتي التقطتها إيران  أرضية وليس فضائية، وقامت بوضع إشارة حمراء على جدران مواقع الأسلحة الإسرائيلية.

وبين المصدر "للجزيرة" أن إسرائيل غيرت سابقا مواقع مخازنها الإستراتيجية والملف يتضمن مواقع المخازن الجديدة.

وكانت طهران أرسلت عبر الوسطاء للأمم المتحدة صوراً حول مواقع مخازن الأسلحة النووية الإسرائيلية.







أخبار ذات صلة

غانتس من غلاف غزة: سياسة الرد الحاد على جميع &#34;الأنشطة الإرهابية&#34; ستستمر

غانتس من غلاف غزة: سياسة الرد الحاد على جميع "الأنشطة الإرهابية" ستستمر

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين لابيد ووزير الخارجية الإمارتي بشأن التطورات في الأقصى

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين لابيد ووزير الخارجية الإمارتي بشأن التطورات في الأقصى

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: قد لا نتوصل إلى اتفاق مع إيران

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: قد لا نتوصل إلى اتفاق مع إيران

خارجية تركيا تتهم دولاً بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا من أجل &#34;إضعاف&#34; روسيا

خارجية تركيا تتهم دولاً بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا من أجل "إضعاف" روسيا

الرئيس الصيني: تحذيرات من العزلة الاقتصادية ونجدد رفضنا للعقوبات أحادية الجانب

الرئيس الصيني: تحذيرات من العزلة الاقتصادية ونجدد رفضنا للعقوبات أحادية الجانب

قديروف: القوات الروسية ستسيطر الخميس على ماريوبول تماما

قديروف: القوات الروسية ستسيطر الخميس على ماريوبول تماما

ماكرون: قانون حظر الحجاب الذي تنوي لوبان فرضه سيخلق حربا أهلية

ماكرون: قانون حظر الحجاب الذي تنوي لوبان فرضه سيخلق حربا أهلية

إخلاء مبنى الكابيتول في واشنطن بعد بلاغ بـ&#34;تهديد&#34; من الجو

إخلاء مبنى الكابيتول في واشنطن بعد بلاغ بـ"تهديد" من الجو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يشارك في اجتماع اللجنة العربية المعنية بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

المالكي يشارك في اجتماع اللجنة العربية المعنية بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

&#34;الاقتصاد&#34; تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

"الاقتصاد" تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر المنصرم

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور

بطريركية القدس ترفض الإجراءات الإسرائيلية في يوم سبت النور

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

الديمقراطية تدعو الأنظمة العربية والمسلمة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفرائها

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية &#34;We World GVC&#34;

مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية "We World GVC"

وزيرا الحكم المحلي والداخلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

وزيرا الحكم المحلي والداخلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

النائب قرعاوي: ما يجري في الأقصى سابقة خطيرة ويجب الدفاع عنه

النائب قرعاوي: ما يجري في الأقصى سابقة خطيرة ويجب الدفاع عنه

جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفقًا لتصنيف SCIMAGO العالمية للعام 2022

جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفقًا لتصنيف SCIMAGO العالمية للعام 2022

منوعات

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

عربي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

بدء اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس

بدء اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس