القوى الوطنية والإسلامية: أونروا لم تنجز شئ بملف إعادة الإعمار حتى اللحظة





وقالت اللجنة: "نتابع منذ شهور وعن كثب تطورات ملف إعادة الإعمار بعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة في معركة "سيف القدس" في شهر مايو ٢٠٢١، على أمل أن يتمكن أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، والذي ضحى بالغالي والرخيص في سبيل حريته وكرامته، أن يعودوا إلى بيوتهم التي دمرها الاحتلال الغاشم، وخاصة أصحاب البيوت المدمرة تدميراً كلياً".





وأضافت: "وبهذه المناسبة نتقدم بكل الشكر والتقدير لكل الدول والمنظمات التي حولت الأموال للمساهمة في إعادة الإعمار.





ولكننا فوجئنا أثناء المتابعة مع كل الجهات المعنية أن ملف إعادة الإعمار لأصحاب الهدم الكلي من اللاجئين، والذي تكفلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بإنجازه، وهو حوالي ٧٠٠ بيت موزعة على كل محافظات القطاع، لم ينجز فيه شئ حتى اللحظة، رغم أن كل متطلبات الانطلاق في إعادة الإعمار متوفرة، حيث دفعت الأموال من المانحين وتتوفر المواد اللازمة للبناء وعملت وزارة الأشغال على حل كل الإشكاليات التي تواجه الوكالة في إدارة الملف".





وأكملت اللجنة: "إننا نقول وبكل صراحة ووضوح، أن الثابت لدينا، بعد المتابعة الحثيثة، أن التأخير الكبير سببه البيروقراطية والمماطلة داخل أروقة الوكالة، وأن هذا السلوك خطير وغير مقبول البتة، وتتحمل مسؤوليته إدارة الوكالة بكل مستوياتها.





كما وأكدت أن الفصائل الفلسطينية لا يمكن أن تقبل باستمرار هذه المماطلة على حساب أبناء شعبنا وحياتهم الكريمة، ولا سيما في ظل حصار خانق لكل تفاصيل الحياة في قطاع غزة، فوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وجدت بالأساس للتخفيف من معاناة شعبنا وتوفير سبل الحياة الكريمة.





وطالبت اللجنة، إدارة الوكالة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لانهاء هذه المعاناة في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة كل من ساهم في تأخير إنجاز الملف بدون مبرر، وسنتابع عن كثب التطورات في هذا الملف وسيكون لنا كلمتنا وموقفنا الصارم إذا لم نشهد تحركاً ملموساً وعاجلاً في إدارة الملف لإغلاقه في اسرع وقت ممكن.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس، تصريحاً صحفياً، حول تطورات ملف إعادة الاعمار للبيوت المدمرة في العدوان الأخير على قطاع غزة.