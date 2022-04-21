شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية: أونروا لم تنجز شئ بملف إعادة الإعمار حتى اللحظة

القوى الوطنية والإسلامية: أونروا لم تنجز شئ بملف إعادة الإعمار حتى اللحظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس، تصريحاً صحفياً، حول تطورات ملف إعادة الاعمار للبيوت المدمرة في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقالت اللجنة: "نتابع منذ شهور وعن كثب تطورات ملف إعادة الإعمار بعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة في معركة "سيف القدس" في شهر مايو ٢٠٢١، على أمل أن يتمكن أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، والذي ضحى بالغالي والرخيص في سبيل حريته وكرامته، أن يعودوا إلى بيوتهم التي دمرها الاحتلال الغاشم، وخاصة أصحاب البيوت المدمرة تدميراً كلياً".

وأضافت: "وبهذه المناسبة نتقدم بكل الشكر والتقدير لكل الدول والمنظمات التي حولت الأموال للمساهمة في إعادة الإعمار.

ولكننا فوجئنا أثناء المتابعة مع كل الجهات المعنية أن ملف إعادة الإعمار لأصحاب الهدم الكلي من اللاجئين، والذي تكفلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بإنجازه، وهو حوالي ٧٠٠ بيت موزعة على كل محافظات القطاع، لم ينجز فيه شئ حتى اللحظة، رغم أن كل متطلبات الانطلاق في إعادة الإعمار متوفرة، حيث دفعت الأموال من المانحين وتتوفر المواد اللازمة للبناء وعملت وزارة الأشغال على حل كل الإشكاليات التي تواجه الوكالة في إدارة الملف". 

وأكملت اللجنة: "إننا نقول وبكل صراحة ووضوح، أن الثابت لدينا، بعد المتابعة الحثيثة، أن التأخير الكبير سببه البيروقراطية والمماطلة داخل أروقة الوكالة، وأن هذا السلوك خطير وغير مقبول البتة، وتتحمل مسؤوليته إدارة الوكالة بكل مستوياتها. 

كما وأكدت أن الفصائل الفلسطينية لا يمكن أن تقبل باستمرار هذه المماطلة على حساب أبناء شعبنا وحياتهم الكريمة، ولا سيما في ظل حصار خانق لكل تفاصيل الحياة في قطاع غزة، فوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وجدت بالأساس للتخفيف من معاناة شعبنا وتوفير سبل الحياة الكريمة.

وطالبت اللجنة، إدارة الوكالة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لانهاء هذه المعاناة في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة كل من ساهم في تأخير إنجاز الملف بدون مبرر، وسنتابع عن كثب التطورات في هذا الملف وسيكون لنا كلمتنا وموقفنا الصارم إذا لم نشهد تحركاً ملموساً وعاجلاً في إدارة الملف لإغلاقه في اسرع وقت ممكن.

أخبار ذات صلة

النائب قرعاوي: ما يجري في الأقصى سابقة خطيرة ويجب الدفاع عنه

النائب قرعاوي: ما يجري في الأقصى سابقة خطيرة ويجب الدفاع عنه

شاهد.. تضرر منازل في عسقلان بفعل أعيرة نارية أطلقت من غزة

شاهد.. تضرر منازل في عسقلان بفعل أعيرة نارية أطلقت من غزة

طالع: مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

طالع: مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفقًا لتصنيف SCIMAGO العالمية للعام 2022

جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفقًا لتصنيف SCIMAGO العالمية للعام 2022

نقابة التمريض تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة

نقابة التمريض تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة

إدانة فلسطينية ومطالبة بوضع حد للعدوان على شعبنا والأسرى في سجون الإحتلال

إدانة فلسطينية ومطالبة بوضع حد للعدوان على شعبنا والأسرى في سجون الإحتلال

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من جنين

دعوات للمشاركة القوية في &#34;فجر إنا باقون&#34; غداً الجمعة بالمسجد الأقصى

دعوات للمشاركة القوية في "فجر إنا باقون" غداً الجمعة بالمسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفقًا لتصنيف SCIMAGO العالمية للعام 2022

جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفقًا لتصنيف SCIMAGO العالمية للعام 2022

إدانة فلسطينية ومطالبة بوضع حد للعدوان على شعبنا والأسرى في سجون الإحتلال

إدانة فلسطينية ومطالبة بوضع حد للعدوان على شعبنا والأسرى في سجون الإحتلال

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من جنين

دعوات للمشاركة القوية في &#34;فجر إنا باقون&#34; غداً الجمعة بالمسجد الأقصى

دعوات للمشاركة القوية في "فجر إنا باقون" غداً الجمعة بالمسجد الأقصى

فتح تطالب اللجنة الوزارية العربية المجتمعة في عمان باتخاذ إجراءات فورية لحماية القدس

فتح تطالب اللجنة الوزارية العربية المجتمعة في عمان باتخاذ إجراءات فورية لحماية القدس

الديمقراطية: تهنئ الطوائف المسيحية بأعياد الفصح المجيد

الديمقراطية: تهنئ الطوائف المسيحية بأعياد الفصح المجيد

الخارجية تطالب الادارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية في القدس

الخارجية تطالب الادارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية في القدس

غانتس يعقد مناقشة عاجلة مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

غانتس يعقد مناقشة عاجلة مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

منوعات

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

عربي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

بدء اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس

بدء اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس