شؤون فلسطينية

نقابة التمريض تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة

نقابة التمريض تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة
أرشيفية
خاص دنيا الوطن- شيماء عيد
أكد أمين سر نقابة تمريض فلسطين، رياض سليم، أنه "تم إيقاف الإضراب عقب توقيع اتفاق في مكتب وزيرة الصحة برام الله، اليوم بحضور نقيب نقابة التمريض والقبالة وأعضاء من مجلس النقابة. 

وقال سليم في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إن " البند الأهم والسبب الرئيس للإضراب هو علاوة طبيعة العمل، وتم الاتفاق مع أركان الحكومة الممثلة بوزارة المالية وممثِّل عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة ونقابة التمريض ومدير عام الرواتب، على أنها تدفع 30% علاوة تُصرف في بداية 2023". 

وتابع " نحن كنا نطالب بسقف أعلى من ذلك، ونتأمل بأن تُصرف في عام 2022، وردّ الحكومة كان أن الموازنة قد تم المصادقة عليها ولن يستطيعوا تدخيل العلاوة على 2022 فتم الاتفاق على صرفها عام 2023". 

وأضاف سليم "ومن ضمن البنود الأخرى التي تم التوصل إليها، تثبت عقود(400- 450)ممرض من ال (UNDP)، وتُحسب لهم سنوات الخدمة التي خدموا فيها، وتثبت عقود البنك الدولي البالغ عددهم (200) ممرض". 

وأردف " تم التوصل إلى اتفاق بخصوص التمريض العاملين في الوزارات الأخرى، كوزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل "الطب الشرعي"، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والزراعة". لافتًا إلى أنه "تم مساواتهم بعد الاتفاق بالممرضين العاملين في وزارة الصحة من علاوات وكل شيء ينطبق على الممرض في وزارة الصحة". 

وقال سليم إنه "تم أيضًا حل بند فتح الدرجات في أمور البكالوريوس والدبلوم". 

وأوضح أن "ساعات العمل الإضافي كانت تعادل 10 شيكل ثمن الساعة، أما الآن تم رفع وزيادة السقف لساعات الإضافي ". 

وكانت نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية، قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن جملةٍ من الخطوات التصعيدية في مراكز الرعاية الصحية الأولية وجميع المستشفيات والعيادات الخارجية لمطالبة الحكومة الفلسطينية بالاستجابة إلى مطالبهم. 
 
 

 

 

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