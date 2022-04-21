إدانة فلسطينية ومطالبة بوضع حد للعدوان على شعبنا والأسرى في سجون الإحتلال





كذلك الأمر، أن يمارس الضغط لإصدار قرارات تلزم قوى الإحتلال بتطبيق كافة القوانين والأعراف الدولية بخصوص الأسرى والمعتقلين، والزامه بمبادئ الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان، بما في ذلك تطبيق إتفاقية جنيف ومنها بشكل خاص الفقرة ذات الصلة بالأسرى، وعدم التعرض للمدنيين بزمن الإحتلال.



في الختام، دعى المجتمعون الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي كافة لأخذ دورهم في وقف العدوان اليومي على الأراضي الفلسطينية ووقف معاناة الأسرى وإعطاء حقوقهم الإنسانية المسلوبة.



رام الله - دنيا الوطندانت اللجان الشعبية وإتحاد نقابات عمال فلسطين، الأعمال العدوانية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ومضيهم في أعمال القتل والإعتقال، وإقامة المستوطنات على حساب أراضي الفلسطينيين، وسرقة بيوتهم، وطردهم من ممتلكاتهم، ومحاولاتهم لتهويد المقدسات،والمس بمشاعر المسلمين والمسيحيين، وتشجيع المستوطنين لتدنيس باحات الأقصى، وعلى مراى ومسمع من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ودعاة قوى التحرر والديمقراطية.كما وتوقفت اللجان الشعبية وإتحاد نقابات عمال فلسطين حيال ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الإحتلال الإسرائيلي من معاناة جراء السياسات العدوانية المتبعة في السجون الإحتلالية، التي تحرمهم من حقوقهم الإنسانية، وتمنعهم منالمعاينة الطبية وتوقف عنهم الزيارات.. إلخ.وجرى عرض ذلك في مذكرة موجهة إلى مسؤول إدارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في لبنان، قدمها وفد فلسطيني ضم ممثلين عن اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا، وإتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان خلال زيارة قام بها الوفد إلى مقر الصليب في مخيم عين الحلوة، وقام بتسلمهاالأستاذ محمد التكلي نيابة عن مسؤول الجنوب للصليب الأحمر الدولي، كلًا من أمين سر اللجان الشعبية الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح وأمين سر إتحاد العمال غسان البقاعي، وطالب فيها الوفد الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته بصفته حارسًا للقانون الدولي، وأن يقدم توصيف واضح وصريح للمجتمع الدولي حول معاناةالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.