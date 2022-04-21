فتح تطالب اللجنة الوزارية العربية المجتمعة في عمان باتخاذ إجراءات فورية لحماية القدس





وثمنّت حركة فتح الصمود الكبير لشعبنا في وجه غطرسة الاحتلال، كما وجهت التحية، لأهل القدس، والمرابطين في المسجد الأقصى؛ لتصديهم للاحتلال، وإرهاب مستوطنيه في محاولاتهم المستمرة لفرض سيطرتهم على المسجد الأقصى وتدنيسه وتهويده.











رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن "اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين المتطرفين في المسجد الأقصى المبارك، والتنكيل بالمصلين، والمعتكفين، والمرابطين فيه، واستباحة حرمته المقدسة، هو نهج لإرهاب الدولة المنظم التي تمارسه إسرائيل.وقال محمد ربيع، الناطق باسم حركة فتح في القدس، في تصريح صحفي: "ان هذه الممارسات الإجرامية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تشكل عدوانا صارخا على حرمة المقدسات والدين، وتشكل استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين ولكل أحرار العالم.وأضاف أن "تصاعد العدوان الإسرائيلي هو امتداد مباشر لتخاذل المجتمع الدولي، وازدواجية معاييره، ولمواقف الدول المطبعة التي أعطت شرعية لهذا الاحتلال في استمرار جرائمه على قضيتنا وشعبنا ومقدساتنا".وطالبت حركة فتح ، المجتمعين في اللجنة الوزارية العربية اليوم، في عمان، باتخاذ إجراءات فورية، وقرارات حاسمة من أجل حماية القدس.