الديمقراطية: تهنئ الطوائف المسيحية بأعياد الفصح المجيد









رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، بياناً هنأت فيه جميع الطوائف المسيحية على اختلاف مذاهبها بحلول أعياد الفصح المجيد، وخصّت بذلك أهلنا الصامدين في القدس، في الدفاع عن مقدساتهم الكنسية في مواجهة عصابات الغدر والعدوان وقطعان الفاشية الجديدة بحماية من سلطات الاحتلال الإجرامية.وأكدت الجبهة أن الاحتفال بأعياد الفصح المجيد، وبعدها بأيام عيد الفطر السعيد، علامة جديدة من علامات وحدة شعبنا، ووحدة أرضه، ووحدة نضاله، من أجل دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وفوز أهلنا في الـ48 بحق تقرير المصير، وبالحقوق القومية الكاملة، وبحقوق المواطنة دون تمييز ديني أو عرقي أو مذهبي، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.