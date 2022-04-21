شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب الادارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية في القدس

الخارجية تطالب الادارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية في القدس
القنصلية الأمريكية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بأشد العبارات عدوان الاحتلال المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المضايقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين الى كنيسة القيامة ومحاولتها التحكم باعدادهم كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومظاهره الجماعية في القدس المحتلة.

وأضافت أن، "من ضمن المضايقات أيضاً الاعتداء الهمجي التي ارتكبته قوات الاحتلال صباح هذا اليوم ضد المصلين والمعتكفين ومحاصرتهم في المسجد القبلي وممارسة أبشع اشكال القمع والتنكيل بحقهم مما أدى الى وقوع ما يزيد عن  ١٠ إصابات في صفوفهم وصفت أحدها بالخطيرة، ومنعت وصول سيارات الاسعاف والمسعفين لتقديم العلاج لهم".

كما وأدانت الوزارة، بشدة اعتداء قوات الاحتلال الليلة الماضية على اهلنا والمتضامنين معهم في القسم الغربي من حي الشيخ جراح وفرض المزيد من التضييقات والاعتقالات في صفوفهم.

وترى أنه من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت تصر على تشديد قبضتها الامنية وتغليظ اعتداءات شرطتها واذرعها الامنية على المصلين والمعتكفين في المسجد الاقصى في محاولة لثبيت وترسيخ واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، يقوم على تعميق التقسيم الزماني من جهة.

وتابعت: "ومن جهة اخرى اقتضام تدريجي لصلاحيات الاوقاف الاسلامية على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى وباحاته. وفي ذات الوقت تواصل حكومة الاحتلال دعايتها الكاذبة بشأن (التزامها بالحفاظ على الوضع القائم) في الحرم القدسي وعملها المستمر على (تهدئة الاوضاع) متوهمة بأن العالم لا يرى ما تقوم به من أعمال قمع وإحتجاز وتنكيل وترهيب يومي ضد المصلين والمعتكفين".

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