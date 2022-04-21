تفاصيل الاتصال الهاتفي بين لابيد ووزير الخارجية الإمارتي بشأن التطورات في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، صباح اليوم، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع وزير الخارجية الإمارتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، للحديث عن آخر التطورات التي تشهدها منطقة القدس والمسجد الأقصى.ووفقًا (لوكالة أنباء الإمارات -وام)، فقد أكد عبدالله بن زايد لوزير الخارجية الإسرائيلي على "أهمية تهدئة الأوضاع ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك".وقال بن زايد إنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأشار إلى أنه "تم احترام الدور التاريخي المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي".وثمّن بن زايد، "قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول "مسيرة الأعلام" إلى منطقة باب العامود وكذلك منع الزوار غير المسلمين من دخول باحات الأقصى بدءًا من يوم غد الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان".وأكد على أن"المنطقة بحاجة إلى الاستقرار والعمل المشترك من أجل المضي قدما في مسارات التنمية على الأصعدة كافة بما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار".وتقدّم بن زايد بالتهنئة إلى لابيد بمناسبة عيد الفصح، معربًا عن "تطلعه إلى تعزيز التعاون مع دولة إسرائيل في المجالات كافة والعمل معا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة."