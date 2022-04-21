غانتس يعقد مناقشة عاجلة مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة





وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية فإن غانتس أعلن "عقد جلسة مناقشة عاجلة مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة وذلك على خلفية الوضع الأمني المتوتر في الغلاف واستئناف إطلاق الصواريخ من غزة".







وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخ بإتجاه بلدة سديروت سقط على منزل، وخلف أضرار في المكان دون الإعلان عن وقوع إصابات.





من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه لعدد من المواقع التابعة للمقاومة، ردا على اطلاق الصواريخ على بلدة سديروت.













رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير جيش الإسرائيلي بيني غانتس عقد مناقشة عاجلة مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة.