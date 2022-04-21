السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: قد لا نتوصل إلى اتفاق مع إيران

رام الله - دنيا الوطنكشفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أنه قد لا يتم التوصل إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، متهمة إياها بأنها ليست على استعداد لـ"الامتثال المتبادل".وفيما تقترب الحرب الروسية في أوكرانيا من شهرين، أكدت السفيرة الأميركية، أنه تم تحقيق النجاح "بشكل غير عادي في عزل روسيا" داخل الأمم المتحدة، مشددةً على الاستمرار "في الضغط بشكل موحد، وخاصة في ما يتعلق بفرض عقوبات على الروس في مجالات مختلفة". وتحذر من أنه إذا استخدم الروس الأسلحة النووية فسوف يوحّدون العالم بأسره ضدهم.كما تطرقت إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلة "نحن قلقون للغاية بشأن العنف في القدس". وفيما تشير إلى أن "ما نرغب برؤيته هو إسرائيل ديمقراطية، ودولة آمنة للفلسطينيين"، تعتبر أنه "من الواضح أن الأرضية غير خصبة بعد لإطلاق عملية سلام، أو حتى استئناف المفاوضات".أما بخصوص ليبيا، رفضت اعتبار أن مجلس الأمن قد فشل في ظل استمرار الخلاف على تعيين مبعوث دولي جديد. وتشدد على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بتعيين مبعوث خاص في هذا البلد.كذلك تناولت السفيرة الأميركية الملف اليمني، فتعرب عن "قلق عميق" بشأن الوضع الإنساني على الأرض. وتشير إلى أنه "لهذا السبب فإن عملية السلام ووقف إطلاق النار مهمان للغاية".