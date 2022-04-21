المتحدث بإسم جيش الاحتلال: سنتحقق من عدم اعتراض صاروخ سديروت الليلة

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم يحاولون تهدئة الوضع وعزل الساحات، لكن غزة أصبحت منطقة مستقرة بفضل ردع عملية حارس الأسوار.





والجدير بالذكر، أن فصائل المقاومة بغزة تصدت فجر اليوم الخميس لطائرات الاحتلال الإسرائيلية بتوجيه صواريخ مضادة صوبها لصد العدوان على قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد ران كوخاف، إنه: "في غزة يستخدمون أسلحة قديمة مضادة للطائرات من طراز أس أيه 7، وفرصتهم لضرب طائراتنا المقاتلة التي تهاجم من ارتفاع وبزاوية من البحر- منخفضة، لكن التهديد قائم، نحن لا نقلل من شأن أي تهديد".وأضاف كوخاف في حديثه إذاعة الجيش: "للأسف لم يتم اعتراض صاروخ سديروت الليلة، سوف نتحقق من الأمر، وسيفتح قائد القوات الجوية تحقيقًا، مع الاقتناع أنه إذا كان من الممكن اعتراضه لكان قد حدث، لكن لا نتملك حماية بنسبة 100%".