الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة الغربية واعتداءات للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما نفذ مستوطنون أعمال عربدة واعتداءات جديدة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، هما: محمد عطشة، ومالك حامد الذي كان معتقلا في سجون السلطة الفلسطينية مؤخرا، وذلك بعد مداهمة منزليهما في البلدة.وداهم جنود الاحتلال منزلا فلسطينيا يعود لعائلة حنني في قرية "بيت فوريك" بمدينة نابلس، واعتقلوا الشاب يزن محمود حنني.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم طالب في المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية بالمدينة.واعتقل الاحتلال محمد أشرف العمور، وعلاء أبو عزيزة من بلدة يطا، أثناء تواجدهم قرب مستوطنة "معالي أدوميم"، فيما اعتقلت فراس كايد سعيد دعنا أثناء تواجده في منطقة واد الحصين قرب عمارة الرجبي بالبلدة القديمة.وطالت الاعتقالات الطالب يزن عيد أبو ارميلة (13 عاما) من المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز في محيط المدرسة، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.وفي سياق متصل، أغلق مجموعة من المستوطنين اليوم الخميس، الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية، ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من التنقل قرب مفرق بلدة "جيت".وتزايدت اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة، وسط دعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والأحزاب اليمينية المتطرفة.