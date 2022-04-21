اندلاع مواجهات مع الاحتلال في القدس ورام الله





هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله.



وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اطلقوا باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.



والجدير بالذكر، أنه منذ صباح اليوم الخميس، لا زالت الأوضاع الميدانية في توتر عقب اندلاع مواجهات في مختلف مدن الضفة الغربية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية العيساوية، شمال شرق القدس المحتلة.ووفق المصادر، فإن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون ان يبلغ عن اعتقالات.