شؤون فلسطينية

إصابات برصاص الاحتلال بالأقصى وتغيير مسار اقتحام المستوطنين

إصابات برصاص الاحتلال بالأقصى وتغيير مسار اقتحام المستوطنين
مواجهات مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المرابطين بالمسجد الأقصى صباح اليوم الخميس، جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، فيما أجبر المرابطون الاحتلال على تغيير مسار اقتحام المستوطنين.

وأفادت مصادر مقدسية بوقوع ثماني إصابات بعضها في الرأس والرقبة، برصاص الاحتلال المطاطي داخل المصلى القبلي المحاصر بالمسجد الأقصى، مشيرة إلى أنه من بين الإصابات حالة بحاجة للإسعاف العاجل.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من دخول المسجد الأقصى، عبر باب الأسباط لإسعاف الجرحى.

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتدت على المرابطين فيه، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المعتكفين داخل المصلى القبلي، وحاولت إفراغ المسجد من المصلين، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وصاح المرابطون بالتكبير عبر مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى، وتصدوا لاقتحامات المستوطنين، وأطلقوا الألعاب النارية تجاه قوات الاحتلال.

ووجه المرابطون نداء بضرورة دعمهم وإسنادهم في حماية المسجد الأقصى، فيما تأخر أول أفواج المستوطنين المقتحمين نصف ساعة، نتيجة تصدي المعتكفين لهم.

وقامت مجموعة من المستوطنين بجولة في باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية عند باب السلسلة، إلى جانب اقتحام مجموعة كبيرة ثانية من المستوطنين الأقصى، عبر مسار بديل بعيد عن المصلى القبلي، خوفا من المعتكفين.

وقطعت قوات الاحتلال الصوت عن غرفة الصوت بالمصلى القبلي، بعد مناشدات من المعتكفين تطالب بنقل الجرحى من الداخل، والذين أصيب بعضهم بحالات اختناق نتيجة إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بكثافة.

واشتعلت النيران أمس الأربعاء، في نافذة بالمصلى القبلي، نتيجة اعتداءات الاحتلال على المرابطين بالمسجد الأقصى.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب المرابطين في المصلى القبلي، وتسببت إحداها في اشتعال النيران في إحدى النوافذ بعد أن ارتطمت بها، قبل أن يسارع بعض المرابطين إلى إبعادها ومنع توسع النيران.

وتحصنت مجموعة من المرابطين داخل المسجد القبلي لمنع اقتحامه، وحاولوا طوال الوقت الدق على أبواب المسجد ونوافذه، في محاولة لإرباك وإزعاج المستوطنين وجنود الاحتلال المنتشرين داخل باحات المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق، حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته واقتحاماته للمسجد، متوقعا أن تؤدي كثرة الضغوط إلى انفجار محتمل في القدس.

وقال صبري إننا “لا نأمن الاحتلال لأن صفته الغدر، لذا سنبقى على الرباط وحماية المسجد الأقصى”، مضيفا أن المسجد ليس للفلسطينيين وحدهم، بل على كل العرب والمسلمين أن يأخذوا دورهم.

فيما حذرت حركة حماس من مغبة التفكير في ذبح القرابين، أو السماح لمسيرة الأعلام الصهيونية من الاقتراب من المسجد الأقصى، محملة قيادة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات |إجراءاته الخطيرة والمستفزة"، على حد وصفها.

وأكدت حماس أن تكرار المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الصهيوني، لن يفرض تقسيماً زمانياً ولا مكانياً، ولن يغيّر من إسلامية وعروبة المسجد الأقصى، الذي سنحميه وشعبنا بكل قوّة.

ودعت جماهير شعبنا إلى استمرار الرباط والحشد طوال الأيام الباقية من شهر رمضان المبارك، حماية للقدس والأقصى، وإفشالاً لمخططاتهم الخبيثة.

أخبار ذات صلة

القدس: قوات الاحتلال تقتحم قرية العيساوية وسط مواجهات

القدس: قوات الاحتلال تقتحم قرية العيساوية وسط مواجهات

الشعبيّة: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

الشعبيّة: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

مجموعة من المستوطنين تغلق الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

مجموعة من المستوطنين تغلق الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

المرور: إصابة خطيرة وثمان إصابات مختلفة في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

المرور: إصابة خطيرة وثمان إصابات مختلفة في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

بينهم طالب.. قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل

بينهم طالب.. قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الطائفة السامرية تحج إلى قمة جبل جرزيم في عيد &#34;الفصح&#34;

الطائفة السامرية تحج إلى قمة جبل جرزيم في عيد "الفصح"

حركة مرورية نشطة تشهدها مدينة غزة.. طالع التفاصيل

حركة مرورية نشطة تشهدها مدينة غزة.. طالع التفاصيل

فتح تُعلق على التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة

فتح تُعلق على التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تقتحم قرية العيساوية وسط مواجهات

القدس: قوات الاحتلال تقتحم قرية العيساوية وسط مواجهات

إصابات برصاص الاحتلال بالأقصى وتغيير مسار اقتحام المستوطنين

إصابات برصاص الاحتلال بالأقصى وتغيير مسار اقتحام المستوطنين

الشعبيّة: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

الشعبيّة: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

مجموعة من المستوطنين تغلق الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

مجموعة من المستوطنين تغلق الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

بينهم طالب.. قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل

بينهم طالب.. قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الطائفة السامرية تحج إلى قمة جبل جرزيم في عيد &#34;الفصح&#34;

الطائفة السامرية تحج إلى قمة جبل جرزيم في عيد "الفصح"

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل؟

التماس بشأن فرض الاحتلال قيودا على كنيسة القيامة والمحكمة ترد اليوم

التماس بشأن فرض الاحتلال قيودا على كنيسة القيامة والمحكمة ترد اليوم

منوعات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع "بطلوع الروح"؟

عربي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

حريق ضخم يلتهم كميات كبيرة من القطن في السودان

حريق ضخم يلتهم كميات كبيرة من القطن في السودان