مجموعة من المستوطنين تغلق الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

رام الله - دنيا الوطنقامت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، بإغلاق الطريق الواصل بين نابلس- وقلقيلة، أمام المواطنين، وسط أعمال عربدة واستفزاز.وبدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين أغلقت الطريق الواصل بين قلقية ونابلس، قرب مفرق بلدة "جيت"، وسط استهداف ومنع المواطنين من التنقل.وأوضح دغلس، أن هناك تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للبلدات والقرى الفلسطينية.