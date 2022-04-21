بينهم طالب.. قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل





كما واعتقلت المواطن فراس كايد سعيد دعنا أثناء تواجده في منطقة واد الحصين قرب عمارة الرجبي بالبلدة القديمة، والطالب يزن عيد أبو ارميلة (13 عاما) من المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز في محيط مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.





رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين بينهم طالب في المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أشرف العمور، وعلاء أبو عزيزة من بلدة يطا جنوب الخليل، أثناء تواجدها قرب مستوطنة "معالي أدوميم".