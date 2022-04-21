الطائفة السامرية تحج إلى قمة جبل جرزيم في عيد "الفصح"

رام الله - دنيا الوطنحج أبناء الطائفة السامرية، اليوم الخميس، في عيد "الفصح" على قمة جبل جرزيم، في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.ويأتي الحج في آخر أيام العيد الذي يستمر لسبعة أيام، ويمثل خروج بني إسرائيل من أرض مصر، وتختتم طقوس العيد بالحج الكبير إلى أعلى قمة جبل جرزيم، الموقع المقدس للطائفة السامرية.ووفق وكالة (وفا)، فإن السامريين يحجون على قمة جبل جرزيم ثلاث مرات سنويا، خلال أعياد "الفصح"، و"الحصاد"، و"العرش".هذا ويحتفل السامريون الذين يعتبرون أنفسهم "حراس التوراة الحقيقية" ويبلغ عددهم نحو 817 يعيش نصفهم في نابلس، والنصف الآخر في "حولون" داخل أراضي عام 1948، بأعياد التوراة وعددها سبعة، وهي: عيد الفصح، وعيد الفطير، وعيد الحصاد، وعيد رأس السنة العبرية، وعيد الغفران، وعيد العرش "المظلة"، والعيد الثامن أو فرحة التوراة.