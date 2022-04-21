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شؤون فلسطينية

حركة مرورية نشطة تشهدها مدينة غزة.. طالع التفاصيل

حركة مرورية نشطة تشهدها مدينة غزة.. طالع التفاصيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن حالة الطرق لهذا الصباح، اليوم الخميس.

وأكدت المرور بوجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والطرق الرئيسية.

وأشارت الى أن هناك إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

وأوضحت بأن هناك إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة، إضافة إلى إغلاق كلي لشارع أحمد بن عبد العزيز تقاطع شارع النصر حتى مسجد الكنز شرقا.

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