فتح تُعلق على التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة

وقال الجاغوب خلال تصريح صحفي، إنه "عندما تُقصف مدينة محاصرة كغزة بأحدث الأسلحة الذكية الاسرائيلية فإن العالم يتعرى من إنسانيته وينزل الخزي والعار على كل متشدق بمبادئء العدالة والحق و الحرية وتظهر هنا ازدواجية العالم في التعامل مع احتلال اسرائيل لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة و احتلال في مناطق أخرى من العالم وطرق التعامل الدولية وكأن هناك احتلال شرعي من حقه أن يمارس ما يريد واحتلال غير شرعي يجب لجمه من قبل العالم".





وتابع "غزة تستحق الحياة أيها العالم الظالم غزة جزء من الدولة الفلسطينية المحتلة التي من حقها أن تعيش بحرية و سلام وأن ينام أطفالها على صوت موسيقى الحرية والاستقلال وليس على صوت القنابل و الانفجارات".



وأردف "على العالم والشرعية الدولية أن ينهي احتلال اسرائيل لأراضي الدولة الفلسطينية وأن ينهي هذا الصراع ولكن للأسف العالم والشرعية الدولية تدير هذا الصراع ولم تتخذ خطوة واحدة لإنهاء الصراع وتطبيق الشرعية الدولية ومعاقبة الدولة المعتدية وقوة الاحتلال الغاشمة".



