عاجل

  • مواجهات مع الاحتلال في قرية العيساوية شمال شرق القدس

شؤون فلسطينية

فتح تُعلق على التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة

فتح تُعلق على التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة
منير الجاغوب
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، صباح اليوم، أن "كل أشكال النضال الوطني الذي يمارسه الشعب الفلسطيني في كل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة هو دفاع عن النفس  في مواجهة قوة احتلال ظالمة مدججة في أحدث أنواع الأسلحة الذكية و الحديثة".

وقال الجاغوب خلال تصريح صحفي، إنه "عندما تُقصف مدينة محاصرة كغزة بأحدث الأسلحة الذكية الاسرائيلية فإن العالم يتعرى من إنسانيته وينزل الخزي والعار على كل متشدق بمبادئء العدالة والحق و الحرية وتظهر هنا ازدواجية العالم في التعامل مع احتلال اسرائيل لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة و احتلال في مناطق أخرى من العالم وطرق التعامل الدولية وكأن هناك احتلال شرعي من حقه أن يمارس ما يريد واحتلال غير شرعي يجب لجمه من قبل العالم".

وتابع "غزة تستحق الحياة أيها العالم الظالم غزة جزء من الدولة الفلسطينية المحتلة التي من حقها أن تعيش بحرية و سلام وأن ينام أطفالها على صوت موسيقى الحرية والاستقلال وليس على صوت القنابل و الانفجارات".

وأردف "على العالم والشرعية الدولية أن ينهي احتلال اسرائيل لأراضي الدولة الفلسطينية وأن ينهي هذا الصراع ولكن للأسف العالم والشرعية الدولية تدير هذا الصراع ولم تتخذ خطوة واحدة لإنهاء الصراع وتطبيق الشرعية الدولية ومعاقبة الدولة المعتدية وقوة الاحتلال الغاشمة".

أخبار ذات صلة

القدس: قوات الاحتلال تقتحم قرية العيساوية وسط مواجهات

القدس: قوات الاحتلال تقتحم قرية العيساوية وسط مواجهات

إصابات برصاص الاحتلال بالأقصى وتغيير مسار اقتحام المستوطنين

إصابات برصاص الاحتلال بالأقصى وتغيير مسار اقتحام المستوطنين

الشعبيّة: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

الشعبيّة: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

مجموعة من المستوطنين تغلق الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

مجموعة من المستوطنين تغلق الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

المرور: إصابة خطيرة وثمان إصابات مختلفة في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

المرور: إصابة خطيرة وثمان إصابات مختلفة في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

بينهم طالب.. قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل

بينهم طالب.. قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الطائفة السامرية تحج إلى قمة جبل جرزيم في عيد &#34;الفصح&#34;

الطائفة السامرية تحج إلى قمة جبل جرزيم في عيد "الفصح"

حركة مرورية نشطة تشهدها مدينة غزة.. طالع التفاصيل

حركة مرورية نشطة تشهدها مدينة غزة.. طالع التفاصيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تقتحم قرية العيساوية وسط مواجهات

القدس: قوات الاحتلال تقتحم قرية العيساوية وسط مواجهات

إصابات برصاص الاحتلال بالأقصى وتغيير مسار اقتحام المستوطنين

إصابات برصاص الاحتلال بالأقصى وتغيير مسار اقتحام المستوطنين

الشعبيّة: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

الشعبيّة: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

مجموعة من المستوطنين تغلق الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

مجموعة من المستوطنين تغلق الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

بينهم طالب.. قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل

بينهم طالب.. قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الطائفة السامرية تحج إلى قمة جبل جرزيم في عيد &#34;الفصح&#34;

الطائفة السامرية تحج إلى قمة جبل جرزيم في عيد "الفصح"

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل؟

التماس بشأن فرض الاحتلال قيودا على كنيسة القيامة والمحكمة ترد اليوم

التماس بشأن فرض الاحتلال قيودا على كنيسة القيامة والمحكمة ترد اليوم

منوعات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة خلاف إلهام شاهين مع صنّاع "بطلوع الروح"؟

عربي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

تحقيقات النيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة باحث اقتصادي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

حريق ضخم يلتهم كميات كبيرة من القطن في السودان

حريق ضخم يلتهم كميات كبيرة من القطن في السودان