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يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان

يونيسيف تكشف أرقاماً مرعبة عن وضع الحوامل في لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس الأربعاء، تأثير الأزمة الاقتصادية السلبي في لبنان على النساء الحوامل.

وقالت (يونيسف) إن عدد النساء اللائي يمتن في لبنان بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل زاد إلى ثلاثة أمثاله تقريبا وسط أزمة اقتصادية ساحقة مستمرة منذ ثلاث سنوات شهدت فرار أطباء وقابلات من البلاد، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).

كما وتؤثر الأزمة على صحة الأطفال خاصة بين اللاجئين السوريين.

وأشارت (يونيسف) إلى أن ثلث الأطفال لم تكن لديهم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2021 وزاد عدد الأطفال الذين يموتون خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادة "بدرجة كبيرة بين اللاجئين في أربعة أقاليم جرى تقييمها من 65 وفاة لحديثي الولادة في الربع الأول من 2020 إلى 137 وفاة في الربع الثالث".

وبحسب المنظمة، فإن نحو 40 بالمئة من الأطباء خاصة الذين يختصون برعاية النساء والأطفال غادروا البلاد بالإضافة إلى 30 بالمئة من القابلات مما أضعف نوعية هذه الخدمات في بلد كان يعتبر مركزا للرعاية الصحية في المنطقة.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر يوم الأربعاء "لبنان حقق نجاحا كبيرا في الحد من وفيات الحوامل لكن الأعداد زادت مجددا في الفترة من 2019 إلى 2021 من 13.7 إلى 37 وفاة من كل ألف ولادة".

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