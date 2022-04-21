خارجية تركيا تتهم دولاً بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا من أجل "إضعاف" روسيا

وجهت تركيا، الأربعاء، اتهامات لعدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا في محاولة لإضعاف الأخيرة.







وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والحليفة لأوكرانيا لا سيّما وأنّها زوّدتها بطائرات مسيّرة قتالية، تحاول منذ بداية النزاع التوسّط بين موسكو وكييف.



واستضافت تركيا جولتي مفاوضات مباشرة بين الطرفين، الأولى في 10 مارس على مستوى وزاري في أنطاليا (جنوب) والثانية في 29 مارس في إسطنبول.



رام الله - دنيا الوطنوبدوره، اتّهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي لم يسمّها بالرغبة في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا من أجل "إضعاف" روسيا.ووفق قناة (سكاي نيوز)، فقد قال تشاوش أوغلو: "هناك دول داخل حلف شمال الأطلسي تريد استمرار الحرب، مضيفاً أنّ هدفها هو إضعاف روسيا".وتأتي هذه التصريحات في وقت يبدو فيه أنّ المحادثات الروسية-الأوكرانية معطلة بعد أن كان من المفترض أن تستمر عبر تقنية الفيديو بعد آخر اجتماع حضوري عُقد في إسطنبول أواخر مارس.واتّهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء الأوكرانيين بأنهم يواصلون التراجع عمّا كان هناك تفاهم بشأنه.