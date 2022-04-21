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دولي

الرئيس الصيني: تحذيرات من العزلة الاقتصادية ونجدد رفضنا للعقوبات أحادية الجانب

الرئيس الصيني: تحذيرات من العزلة الاقتصادية ونجدد رفضنا للعقوبات أحادية الجانب
الرئيس الصيني
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، حول فرض الغرب عقوبات على بلاده، واصفاً الأمر بأشبه ما يتم فرضه على روسيا إزاء حربها على أوكرانيا. 

وأكّد أن معارضة بلاده "للعقوبات الأحادية والتشريعات طويلة الذراع"، دون الإشارة على نحو مباشر إلى العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وخلال كلمة له في منتدى بواو السنوي للاقتصاد الآسيوي المنعقد في جزيرة هاينان جنوب البلاد، قال شي إن "العزلة الاقتصادية وأساليب الضغط مثل قطع سلاسل الإمداد لن تجدي".

ووفق قناة (الميادين)، ذكر أن هناك حاجة لبذل جهود من أجل استقرار سلاسل الغذاء العالمية، مشيراً إلى أن "الاقتصاد الصيني مرن واتجاهه طويل الأمد لم يتغير".

في السياق نفسه تحدّث السفير الصيني لدى روسيا في وقت سابق عن العلاقة بين البلدين، وقال إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع روسيا على أساس المنفعة المتبادلة  والأمد الطويل.

كذلك طالب وزير الدفاع الصيني،  وي فنغي، الولايات المتحدة بـ"التوقف عن استخدام قضية أوكرانيا في تشويه سمعة بكين"، وذلك رداً على تصريح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين، الذي قال فيه إنّ "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أنّ الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا".

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