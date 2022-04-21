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الحشد الشعبي العراقي يتصدى لهجوم "داعش" شمال محافظة بابل

الحشد الشعبي العراقي يتصدى لهجوم "داعش" شمال محافظة بابل
الحشد الشعبي العراقي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحشد الشعبي في قضاء المقدادية في محافظة ديالى، أمس الأربعاء، صدّ هجوم لـ"داعش" على عناصره في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل.

وقال في بيانٍ له: إنّ "3 من عناصره أُصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم، تبعه إطلاق نار كثيف"، مضيفاً أن "أبطال اللواء 47 ما زالوا يلاحقون فلول المجاميع الإرهابية بعد رصدهم".

ووفق قناة (الميادين)، كانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت قبل أيام سقوط "شهيدين في اللواء 22 أثناء أدائهما الواجب المقدس"، في صدّ هجوم لـ"داعش" شرقي محافظة صلاح الدين.

وأطلق الجيش العراقي، أواخر آذار/ مارس الفائت، عملية عسكرية  لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، بإسناد من الطيران الحربي وقيادة العمليات، وبمشاركة قوات الحشد الشعبي الحكومية.

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