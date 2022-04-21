هنيّة يعلّق على الأحداث الجارية في المسجد الأقصى



وقال هنية في تصريح صحفي، "أقول للمحتل إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم".



وأضاف "أؤكد بأن ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة".



وأوضح هنية أن "ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين".



وأكد على أن "الشعب الفلسطيني والمرابطين والمرابطات في الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتًا متقدمًا.



ونوّه إلى أنه "كما ألحقنا الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام سوف نهزم سياسة الاقتحام وما زلنا في بداية المعركة".



وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديداً، حالة من التوتر الشديد، جراء استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى المبارك، حيث ادى ذلك الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.



كما ونظّم المستوطنون، أمس الأربعاء، مسيرة الاعلام، في منطقة باب العامود، بمشاركة المتطرف بن غفير، عضو الكنيست الاسرائيلي.









رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية في تصريحات عاجلة متابعة للأوضاع في الأقصى.