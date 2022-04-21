شؤون فلسطينية

طالع تفاصل الحالة الجوية بفلسطين حتى الأحد المقبل

طالع تفاصل الحالة الجوية بفلسطين حتى الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا لطيفا نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام ،  والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية  خفيفة الى معتدلة  السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2022/04/22: يكون الجو حارا وجافا  حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2022/04/23: يكون الجو حارا وجافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2022/04/24: يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،  والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

       درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 22-10 28-17 28-14 بيت لحم 22-10 28-17 28-14
رام الله والبيرة 21-12 27-16 27-13 طولكرم 24-13 29-16 29-14
نابلس 23-13 29-17 29-14 قلقيلية 24-13 29-16 29-14
جنين 25-14 32-18 32-15 سلفيت 22-10 28-17 28-14
طوباس 26-15 33-19 33-16 روابي 23-13 29-17 29-14
الخليل 21-12 27-16 27-13 غزه 25-14 26-16 26-15
أريحا 31-18 37-21 37-18 خانيونس 25-14 26-16 26-15
الأغوار الشمالية 29-16 35-19 35-16 رفح 26-13 27-15 27-14

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