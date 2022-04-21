طالع تفاصل الحالة الجوية بفلسطين حتى الأحد المقبل

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا لطيفا نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2022/04/22: يكون الجو حارا وجافا حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2022/04/23: يكون الجو حارا وجافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2022/04/24: يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي