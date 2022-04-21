شؤون فلسطينية

شاهد: إصابات بالاختناق بين المصلين في المسجد الاقصى جراء استهدافهم بقنابل الغاز

شاهد: إصابات بالاختناق بين المصلين في المسجد الاقصى جراء استهدافهم بقنابل الغاز
رام الله - دنيا الوطن
اصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز عليهم.

جاء ذلك، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، كما حاصرت المرابطين في المصلى القبلي للمسجد الأقصى.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية داخلي المسجد الأقصى بالقدس، وذلك خلال تأمين اقتحام المستوطنين للمسجد.

وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديداً، حالة من التوتر الشديد، جراء استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى المبارك، حيث ادى ذلك الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.

يشار إلى أن المستوطنين، قد نظموا أمس الأربعاء، مسيرة الاعلام، في منطقة باب العامود، بمشاركة المتطرف بن غفير، عضو الكنيست الاسرائيلي.


 



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